Zürich - Industrial Bank Co., Ltd., eine der grössten Bankengruppen Chinas mit Hauptsitz in Fuzhou und einem Gesamtkapital von CNY 6,09 Billionen (1), hat Avaloq dazu bestimmt, eine umfassende Front-to-Back-Banking-Lösung für die Niederlassung ihres Private-Banking-Geschäfts in Hongkong bereitzustellen. In Zusammenarbeit mit Avaloqs Premium Implementation Partner Orbium wurde die Avaloq Banking Suite in nur sechs Monaten implementiert. Die Lösung ist bereits in Betrieb und wird der Niederlassung von Industrial Bank Co., Ltd in Hongkong ermöglichen, ihren vermögenden Kunden vor Ort ausserordentliche Dienstleistungen auf High-End-Niveau anzubieten - genau so, wie sie es von einer der am schnellsten wachsenden Private-Banking-Marken erwarten.

Industrial Bank Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und verfügt mittlerweile über 119 Niederlassungen und 1'787 Zweigniederlassungen in ganz China sowie Korrespondenzbankbeziehungen zu mehr als 1'500 Banken weltweit. In der Liste der Top 1000 Weltbanken (2) von 2017 belegte die Industrial Bank Co., Ltd in Bezug auf das Kernkapital den 28. Platz und den 30. Platz in Bezug auf das Gesamtvermögen. Bemerkenswerterweise schaffte sie es in Bezug auf das Aufwand-Ertrags-Verhältnis sogar an die Spitze dieses Rankings.

Die Private-Banking-Einheit der Industrial Bank Co., Ltd hat ihren Hauptsitz in Shanghai und erbringt derzeit Dienstleistungen für über 20'000 Kunden auf dem chinesischen Festland. Dabei verwaltet sie Vermögen in Höhe von CNY 300 Milliarden (3). Die erste Niederlassung in Hongkong für Firmenkundengeschäfte wurde 2014 errichtet. Aufgrund des Erfolgs dieser Initiative fällte die Bank die strategische Entscheidung, zusätzlich eine Private-Banking-Einheit in Hongkong anzusiedeln, um ihren Kunden eine umfassende Vermögensverwaltung anzubieten.

Erfolgreiche Implementierung innerhalb von sechs Monaten

Die Niederlassung in Hongkong entschied sich nach einem strengen Auswahlverfahren für Avaloq. Dabei berücksichtigte sie die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens in der Region, dessen langjährige Erfolgsbilanz und die beispiellose Funktionalität der Avaloq Banking Suite. Avaloq und Orbium, einer seiner Premium Implementation

