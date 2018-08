Vorige Woche haben wir gezeigt, wie Sie sich eine Rente nur aus Zinsen zahlen. Manche Leser störten sich am angenommenen Zinssatz von drei Prozent. Doch auch im realen Zinsumfeld kann die Zinsrente funktionieren.

Sich selbst eine Rente zahlen zu können, nur aus den Zinsen auf das Ersparte, davon träumen viele Menschen. Wie unser voriger Beitrag gezeigt hat, ist die Zinsrente durchaus realistisch, wenn man von einem Zinssatz von drei Prozent ausgeht. Um sich eine Rente von 500 Euro auszuzahlen, müsste man so 40 Jahre lang jeden Monat nur 330 Euro zurücklegen. Viele Leser sahen in dieser Rechnung jedoch ein Problem, denn wo solle man in Zeiten der Nullzinsen eine Verzinsung von drei Prozent bekommen?

Tatsächlich gibt es auf Tagesgeld noch immer unter einem Prozent, auf Festgeld, wenn Sie viel Glück haben, 1,5 Prozent. Doch sofern keine neue Weltwirtschaftskrise kommt, werden die Zinsen in Deutschland nicht ewig auf diesem Niveau bleiben.

Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin geht davon aus, dass die Nullzinsen Ende 2019 Geschichte sein werden. Dann werde die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins langsam und in kleinen Schritten anheben. "Wir werden nie wieder die Zinsen von fünf und mehr Prozent sehen, wie es sie vor 2008 gab", prognostiziert Fratzscher. Ein Zins von 3,5 bis vier Prozent sei aber gut vorstellbar - mehr also als im Rechenbeispiel zur Zinsrente.

Um sich vorzustellen, wie der Leitzins der Eurozone sich entwickeln könnte, rät Fratzscher zum Blick nach Amerika. In den USA lag der Leitzins sieben Jahre lang auf null und wurde dann in kleinen Schritten über zweieinhalb Jahre hinweg auf zwei Prozent angehoben. In den nächsten Monaten erwarten Experten zwei weitere kleine Zinserhöhungen. Mittelfristig dürfte ein Niveau ...

