Die Aktionäre des niederländischen Finanzdienstleisters Aegon (ISIN: NL0000303709) erhalten eine Zwischendividende in Höhe von 0,14 Euro, wie der Konzern am Donnerstag berichtete (Vorjahr: 0,13 Euro). Aktionäre können zwischen einer Bardividende oder dem Erhalt der Dividende in Form von Aktien (Stockdividende) wählen. Die Ausschüttung erfolgt am 21. September 2018 (Ex Dividenden Tag ist der 24. August 2018). Aegon zahlt seine Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...