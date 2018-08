Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Absturz zur Wochenmitte sind die Börsen in Europa am Donnerstag etwas fester in den Handel gestartet. Positiv wird zum einen an der Börse gewertet, dass sich die Situation in der türkischen Lira leicht entspannt hat, nachdem das Emirat Katar der vom Absturz der Landeswährung Lira gebeutelten Türkei Direktinvestitionen über 15 Milliarden US-Dollar zugesagt hat. Zum anderen wollen die USA und China wegen des sich zuspitzenden Handelskonflikts wieder den Dialog aufnehmen. China will Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche mit ranghohen Vertretern des US-Finanzministeriums in die USA entsenden.

In der Folge kommt der Dollar leicht zurück, der Euro steigt am Morgen auf 1,1372 Dollar. Der DAX startet 0,2 Prozent höher bei 12.189 Punkten, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.365 Punkten ebenfalls 0,2 Prozent im Plus.

Henkel beim Gewinn je Aktie vorsichtiger

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat dank Kostenkontrolle und der Beseitigung von Lieferschwierigkeiten in Nordamerika im zweiten Quartal operativ mehr verdient und den Umsatz leicht gesteigert. Allerdings bremsten Währungsbelastungen und steigende Rohstoffpreise, was sich laut Henkel im Gesamtjahr fortsetzen wird. Während der Ausblick für die operative Marge (EBIT) des Konzerns etwas besser ausfällt, soll der Anstieg beim Ergebnis je Aktie aufgrund der Wechselkurse und Rohstoffpreise nun niedriger ausfallen als bisher erwartet. Dies kommt an der Börse nicht gut an, für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach unten. Unter Druck stehen mit den möglichen Strafzahlungen in Milliardenhöhe an die Monsanto-Kläger erneut Bayer, die Aktie bricht um 5 Prozent ein.

Erholung der Rohstoffpreise spricht für Minenwerte

Mit den geplanten neuen Handelsgesprächen zwischen China und den USA sowie der leichten Entspannung um die türkische Lira erholen sich die Rohstoffe deutlich. Als stabilisierend gelten zudem die Aussagen von Goldman Sachs. Das Haus sieht Investments in Kupfer weiterhin als vielversprechend an. Davon sollte der europäische Sektor der Minenwerte profitieren. Andere Marktteilnehmer bleiben allerdings skeptisch. Denn Donald Trump hat die günstigen Perspektiven für die US-Stahlindustrie wegen der Zölle herausgehoben, das lasse auf wenig Spielraum bei den Handelsgesprächen mit China schließen. Der Sektor der europäischen Minenwerte stellt mit einem Plus von 1 Prozent den Gewinner im frühen Handel.

Bei Carlsberg ist momentan das Glas halbvoll. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr optimistischer, der Gegenwind von der Währungsseite dürfte dagegen etwas abnehmen. Den Start in das dritte Quartal stuft das Unternehmen zudem als gut ein. Für die Analysten von Jefferies lieferten das gute Wetter, die Fußball-Weltmeisterschaft sowie die rege Nachfrage aus Asien die Grundlage dafür, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr beim EBIT wie beim Gewinn je Aktie die Markterwartung jeweils zweistellig übertreffen konnte. Für die Aktie geht es um 3 Prozent nach oben.

Wirecard legen um 5 Prozent zu. Mit der Vorlage der endgültigen Zahlen wird der Bezahldienstleister etwas optimistischer für das Jahr. Wirecard-CEO Markus Braun erwartet für die zweite Jahreshälfte 2018 eine weiterhin kraftvolle Geschäftsentwicklung. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 wird aufgrund des starken Wachstums auf eine Bandbreite von 530 Millionen bis 560 Millionen Euro angehoben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.365,11 0,18 6,03 -3,96 Stoxx-50 3.052,84 0,03 0,96 -3,93 DAX 12.189,25 0,22 26,24 -5,64 MDAX 26.334,39 0,51 133,45 0,51 TecDAX 2.877,52 1,21 34,38 13,78 SDAX 12.117,77 0,37 44,83 1,94 FTSE 7.515,72 0,24 17,85 -2,47 CAC 5.319,51 0,27 14,30 0,13 Bund-Future 163,45 -0,11 3,04 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1371 +0,23% 1,1396 1,1334 -5,4% EUR/JPY 126,02 +0,33% 126,29 125,46 -6,8% EUR/CHF 1,1297 +0,20% 1,1301 1,1270 -3,5% EUR/GBP 0,8945 +0,08% 0,8952 0,8926 +0,6% USD/JPY 110,85 +0,14% 110,82 110,66 -1,6% GBP/USD 1,2714 +0,14% 1,2730 1,2700 -5,9% Bitcoin BTC/USD 6.419,00 -0,0% 6.320,69 6.423,61 -53,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,30 -0,12 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,88 2,86 0,47 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,02 65,01 +0,0% 0,01 +10,1% Brent/ICE 71,05 70,76 +0,4% 0,29 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.177,61 1.174,88 +0,2% +2,73 -9,6% Silber (Spot) 14,61 14,44 +1,1% +0,16 -13,8% Platin (Spot) 778,50 769,00 +1,2% +9,50 -16,3% Kupfer-Future 2,60 2,56 +1,7% +0,04 -22,0% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2018 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.