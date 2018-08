Die Baader Bank hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Zahlenwerk sei durchwachsen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass der Konsumgüterhersteller die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2018 gesenkt habe, überrasche ihn angesichts der Bewegungen am Devisenmarkt und ausbleibender neuer Zukäufe nicht allzu sehr. Der Sektor habe aber interessantere Werte zu bieten./ajx/zb Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-16/10:18

ISIN: DE0006048432