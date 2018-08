Die türkische Lira kann ihre Erholung weiter ausbauen und so kommt es im USD/TRY zu einem Test der 5,7000. Die Verkäufer haben das Ruder fest in der Hand, da es Nachrichten darüber gibt, dass Katar die Türkei mit Investitionen in Höhe von 15 Milliarden $ unterstützt. Diese Nachricht führt zu neuen angeboten und so erholt sich die Lira von ihrem Rekordtief, ...

