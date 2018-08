Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Tief bei 12.104 Punkten erholte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Juni und stieg in den folgenden Wochen an den Zwischenwiderstand bei 12.885 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Ein weiteres Kaufsignal, das durch den Ausbruch über die Marke generiert worden wäre, sei allerdings ausgeblieben. ...

