BERLIN (Dow Jones)--Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft geht nach neuesten Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) weiter. Der IMK-Konjunkturindikator signalisiere "keine Hochkonjunktur, aber stabiles Wachstum", teilte das Institut mit, das zur gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung gehört. Dementsprechend sei das Risiko konjunktureller Turbulenzen in den nächsten drei Monaten gering und zuletzt noch leicht gesunken.

Für den Zeitraum von August bis Ende Oktober weist das IMK-Frühwarninstrument, das die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, nach den Berechnungen der Forscher eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 14,2 Prozent aus. Im Juli hatte das Rezessionsrisiko demnach noch 18,3 Prozent betragen. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator liege damit sicher im "grünen Bereich", der für eine Rezessionswahrscheinlichkeit unter 30 Prozent steht.

Den Rückgang bei der Rezessionswahrscheinlichkeit erklärten die IMK-Ökonomen mit dem weiterhin sehr günstigen Finanzierungsumfeld für deutsche Unternehmen. Hinzu komme eine leichte Erholung an den Börsen. Eine noch stärkere Aufhellung habe der Ifo-Geschäftsklimaindex verhindert, der seit Jahresbeginn langsam, aber stetig gesunken sei.

"Die aktuellen Ergebnisse des Indikators untermauern unsere Konjunkturprognose", erklärte IMK-Experte Peter Hohlfeld. "Wir gehen von einem anhaltenden moderaten Aufschwung aus, der im Kern von der Binnenwirtschaft getragen wird." Für 2018 und 2019 rechnet das Düsseldorfer Institut jeweils mit 2,1 Prozent Wirtschaftswachstum. Die weiterhin gute Beschäftigungsentwicklung und spürbar steigende Löhne seien wichtige Faktoren dafür, so das IMK.

Auch Regierung sieht robuste Konjunktur

Die Daten des IMK fügen sich ein in jüngste Konjunkturzahlen aus der laufenden Woche, die auf einen stabilen Aufschwung hindeuteten. So hatte das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist, und der vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen war am selben Tag deutlich stärker als erwartet auf minus 13,7 Punkte von minus 24,7 im Vormonat gestiegen.

Auch die Bundesregierung hat die gute Verfassung der Wirtschaft betont. "Die deutsche Konjunktur zeigt sich trotz außenwirtschaftlicher Unwägbarkeiten robust", erklärte das Wirtschaftsministerium, warnte allerdings auch vor Risiken. Der Aufschwung setze sich im Zuge binnenwirtschaftlicher Impulse und einer stärkeren Investitionstätigkeit im zweiten Quartal leicht beschleunigt fort.

Das IMK berücksichtigt für seinen monatlich erhobenen Konjunkturindikator nach eigenen Angaben nicht nur Daten aus der Real- und der Finanzwirtschaft, sondern auch Stimmungsindikatoren. Das Institut nutzt dabei die Industrieproduktion als Referenzwert für eine Rezession, weil diese rascher auf einen Nachfrageeinbruch reagiert als das BIP.

August 16, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)

