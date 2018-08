Das norwegische Mineralölunternehmen DNO ASA (ISIN: NO0003921009) will erstmals nach 13 Jahren wieder eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Es ist eine Gesamtausschüttung von 434 Mio. Kronen (ca. 45,3 Mio. Euro) geplant. Die Aktionäre müssen dem noch zustimmen. Die Dividende soll in zwei Tranchen ausbezahlt werden. Am 24. September 2018 sollen 0,2 Kronen (ca. 2,1 ...

