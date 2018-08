Zürich - Weltweit haben Grosskonzerne im vergangenen Jahr ihre Innovationsbudgets kräftig aufgestockt. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (kurz F&E) der 500 grössten F&E-Investoren der Welt stiegen 2017 um sechs Prozent auf 532 Milliarden Euro. Die grosse Mehrheit der Unternehmen - 65 Prozent - investierte dabei mehr als 2016.

Die US-amerikanischen Top-Konzerne steigerten ihre Investitionen besonders stark: Um elf Prozent stiegen die Ausgaben für F&E bei den 127 US-amerikanischen Unternehmen, die sich im Ranking platzieren können. Hauptgrund für diesen starken Anstieg ist die hohe Investitionsbereitschaft der US-Digitalkonzerne: So erhöhte Amazon seine Innovationsausgaben um 41 Prozent von umgerechnet 14,3 auf 20,1 Milliarden Euro und belegt damit wie schon im Vorjahr Platz eins im Ranking der Unternehmen mit den weltweit höchsten Innovationsbudgets. Auf Platz zwei liegt unverändert die Google-Muttergesellschaft Alphabet mit 14,8 Milliarden Euro vor Samsung (13,1 Milliarden Euro) und Intel (11,6 Milliarden Euro).

Neben IT-Riesen können sich vor allem Pharmakonzerne im Top-10-Ranking platzieren. Mit Roche, Johnson & Johnson und Merck & Co sind drei Pharmakonzerne in den Top 10. Als einziges klassisches Industrieunternehmen belegt Volkswagen im Ranking den fünften Platz - der deutsche Autokonzern ist mit F&E-Ausgaben von 11,6 Milliarden Euro zugleich Europas grösster F&E-Investor. Das sind Ergebnisse einer Studie der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY, für die die 500 börsennotierten Unternehmen mit den grössten F&E-Budgets weltweit untersucht wurden.

Digitalisierung erhöht Druck

«Weltweit steigen die Investitionen in Forschung und Entwicklung, denn ein rasanter technischer Fortschritt, immer kürzere Produktzyklen und sich rasch verändernde Verbraucherwünsche erhöhen den Druck auf Unternehmen, Innovationen zu schaffen», so Marcel Stalder, CEO von EY in der Schweiz. Hohe Innovationsausgaben führen allerdings nicht zwangsläufig zu einer tatsächlichen Steigerung der Innovationskraft und zu wegweisenden neuen Produkten, räumt Stalder ein und ergänzt: «Die Zukunft von F&E sehen wir in der verstärkten Zusammenarbeit von Ökosystemen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...