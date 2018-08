Zürich - Für den wichtigsten Digital-Anlass des Jahres, die Digital Economy Award Night am 21. November im Hallenstadion Zürich, haben die Veranstalter den australisch-britischen Zukunftsforscher Chris Riddell als Keynote Speaker verpflichtet. Es ist sein erster Auftritt in der Schweiz.

Das Programm des Digital Economy Awards am 21. November nimmt weiter Gestalt an. Als Keynote Speaker haben die Veranstalter des Awards den australisch-britischen Zukunftsforscher Chris Riddell verpflichtet. Als globaler Vorreiter arbeitete Chris Riddell für einige der grössten und prägendsten Unternehmen und Marken unserer Zeit. Er arbeitete und lebte in Grossbritannien, Saudi-Arabien, Dubai, Kuwait, China, Neuseeland und auch Australien.

Die globale Sicht Riddells auf die Digitalisierung verspricht gerade im Hinblick auf die (globale) Stossrichtung der neuen Kategorie «Next Global Hot Thing» höchstinteressante Inputs. Bereits jetzt sind die ...

