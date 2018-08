Die US-Bank Citigroup hat BP auf die "Focus List Europe" gesetzt. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy" mit einem Kursziel von 650 Pence. Das wachsende Portfolio des Ölkonzerns in seinem Fördergeschäft dürfte für eine gute operative Dynamik sorgen, während sich gleichzeitig die Belastungen aus der Katastrophe im Golf von Mexiko verringerten, schrieb Analyst Alastair Syme in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze aktuell noch diese Stärke. BP ersetzt nun auf der Liste die Aktie des Öl- und Energiekonzerns Eni./tav/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-08-16/11:07

ISIN: GB0007980591