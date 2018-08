Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Akteure an den Rentenmärkten ignorierten gestern die starken US-Konjunkturdaten, so die Analysten von Postbank Research.Vielmehr hätten sie sich von dem Konflikt zwischen den USA und der Türkei, dem Druck auf die Währungen etlicher Schwellenländer sowie der daraus resultierenden negativen Entwicklung an den Aktienbörsen beeindrucken lassen. In diesem Umfeld seien sichere Anleihen gefragt gewesen. In der Folge hätten die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen um jeweils 3 Basispunkte auf 0,30% bzw. -0,33% nachgegeben. Die Rendite 2-jähriger Bunds habe sich um 1 Basispunkt auf -0,65% ermäßigt. 10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 2,85% um 4 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. (16.08.2018/alc/a/a) ...

