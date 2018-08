Die Investmentbank Oddo BHF hat Leoni nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 57 auf 43 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei schwach ausgefallen, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers habe fünf Prozent unter der eigenen Schätzung gelegen, die bereits niedriger als der Konsens gewesen sei. Deutliche Kürzungen an seinen operativen Gewinnschätzungen verleiteten ihn nun zur Abstufung der Aktie./mf/tih

Datum der Analyse: 15.08.2018

ISIN DE0005408884

