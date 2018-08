Hier geht's zum Video

Die Türkei-Krise und die Sorgen um die türkische Lira haben dem Gesamtmarkt zuletzt deutlich zugesetzt. Auch die Werte im Hebel-Depot wurden in Mitleidenschaft gezogen. Einem Wert ist es allerdings gelungen seine Performance der letzten Woche, trotz der Verluste am Gesamtmarkt, recht deutlich zu steigern. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.