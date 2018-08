Immer mehr Touristen aus China haben Europa und Deutschland als Urlaubsziel im Visier: Kein Wunder also, dass chinesische Bezahldienste wie Alipay auch hierzulande eine immer größere Rolle bei der Abwicklung von Einkäufen spielen.

Ein wichtiger Partner bei der Integration jener Payment-Lösungen in die Systeme der Groß- und Einzelhändler ist der deutsche FinTech-Konzern Wirecard, der Gäste aus Fernost nun direkt an den Flughäfen mit vertrauten Diensten überzeugen will. Dies kündigte der TecDax-Konzern ... (Marco Schnepf)

