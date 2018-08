FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES HIKMA TARGET TO 1400 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HUNTSWORTH PRICE TARGET TO 150 (135) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES BP TO 'FOCUS LIST EUROPE' - STREICHT ENI - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 355 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'HOLD' - FTSE-INDIKATION +0.30% TO 7520 (CLOSE: 7497.87) POINTS BY IG - FTSE-INDIKATION +0.30% TO 7520 (CLOSE: 7497.87) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 2536 (2415) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 6200 (6050) PENCE - JEFFERIES CUTS PETROFAC TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1775 (1730) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES URBAN & CIVIC PRICE TARGET TO 350 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS CAMBIAN TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 200 (238) PENCE - RBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 340 (370) PENCE - 'TOP PICK' - RBC RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 730 (660) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'TOP PICK' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2090 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 355 (330) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ESURE GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 280 (180) PENCE



