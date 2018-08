Frankfurt / Mailand - Der mögliche Verlust der Strassenbetriebslizenz in Italien nach dem Brückeneinsturz von Genua hat die Aktien des Mautstrassenbetreibers Atlantia am Donnerstag belastet. Sie fielen am Vormittag um fast ein Viertel auf 17,85 Euro. Der Handel hatte später begonnen, nachdem sich deutliche Verluste abzeichneten.

Autostrada, Betreiber der Brücke in Genua, deren Einsturz rund 40 Menschen das Leben kostete, gehört zum Grossteil zu Atlantia. Italienische Regierungsmitglieder machen den privaten Betreiber der Autobahn für die Katastrophe verantwortlich und wollen ihm die Lizenz entziehen. Wenngleich dem Betreiber im Falle eines Lizenzentzugs eine Ausgleichszahlung zustünde, könnte solch ein Schritt Folgen für die Aktionäre und Anleihebesitzer von Atlantia haben, teilte der Konzern mit.

Atlantia dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...