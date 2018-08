Der Essener Aluminiumkonzern will in diesem und im kommenden Jahr einen "hohen einstelligen Millionenbetrag" in die Modernisierung seiner Recyclingwerke in Gelsenkirchen und Harzgerode investieren. Mit neuen Verfahren, soll die Produktivität sowie die Energieeffizienz verbessert werden, teilte die Trimet Aluminium SE heute mit. Die geplanten Investitionen betreffen die technische Ausstattung sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...