Heilbronn (ots) - Kirsten Lühmann, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, fordert nach der Katastrophe von Genua, Mittel für Brücken in Deutschland schneller zu verbauen. Lühmann sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag): "Wir stellen in den kommenden Jahren bereits Milliardenbeträge für die Ertüchtigung von Straßenbrücken zur Verfügung. Der Zustand unserer Verkehrsinfrastruktur wird regelmäßig kontrolliert und im Verkehrsinfrastrukturbericht dargestellt. Wichtig ist vor allem, dass wir in Zukunft die vorhandenen Mittel schneller verbauen können. Daher wollen wir zügig ein Planungsbeschleunigungsgesetz beschließen und auch die Planungskapazitäten erhöhen."



