München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die interaktive Dating-Show geht in die zweite Runde



- Moderiert von Jana Ina Zarrella - Erste Folge am Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Der Sommer ist noch lange nicht vorbei: Mit der zweiten Staffel von "Love Island" wird es ab Montag, den 10. September, bei RTL II erst so richtig heiß. Eine Gruppe sexy Islander steht vor dem Abenteuer ihres Lebens. Doch wer findet die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro? Und wer bleibt Single und muss die Insel vorzeitig verlassen?



Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" haben viele abenteuerlustige Singles ihre Chance genutzt und sich für den Sommer ihres Lebens beworben. Am Montag, den 10. September, ziehen die ersten Islander in die Villa ein. Bei wem macht es auf Anhieb Klick? Und wer hat das Zeug zum Traumpaar?



Jana Ina Zarrella führt erneut durch die RTL II-Dating-Show. "Ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Bei "Love Island" kann alles passieren. Das macht es so spannend. Wie entwickeln sich die Paare? Wer passt gut zusammen? Wer entscheidet sich um? Da wird es bestimmt wieder viele Überraschungen geben", so die Moderatorin.



Bei Spielen lernen sich die Islander besser kennen, gehen auf Tuchfühlung und testen, ob sie als Team funktionieren. Allerdings müssen sie immer wieder entscheiden, ob und mit wem sie zusammenbleiben. Schließlich ist die Konkurrenz groß und der Einzug von neuen attraktiven Singles macht die Entscheidung nicht leichter. Die Islander sind auf der Suche nach Romantik, aber wie immer verläuft der Weg zur Liebe nicht reibungslos. Große Gefühle, gebrochene Herzen und Liebes-Dramen sind vorprogrammiert. Eins ist bei "Love Island" sicher: Wer Single bleibt, muss die Insel verlassen!



Nicht nur in der Villa geht es um Schmetterlinge im Bauch, auch die Herzen der Zuschauer müssen erobert werden. Mit der interaktiven Love Island App haben die Fans auch wieder ein Wörtchen mitzureden, denn sie können den Verlauf der Sendung aktiv mitgestalten. So entscheiden sie auch, welches Paar das große Finale am 1. Oktober gewinnt und die Chance auf 50.000 Euro erhält.



"Love Island - Heiße Flirts und Liebe Liebe" wird von ITV Studios Deutschland produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": ab Montag, den 10. September 2018, um 20:15 Uhr, danach dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de