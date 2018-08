Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag fester und baut dabei die frühen Gewinne im Vormittagshandel noch etwas aus. Damit nimmt der Leitindex SMI die Marke von 9'000 wieder ins Visier. Diese wurde am Vortag auch per Tagesschluss klar unterboten, nachdem der SMI bereits am Montag und am Dienstag kurzzeitig darunter gefallen war. Gestützt wird das Börsensentiment einerseits von einer Gesprächsankündigung zwischen China und den USA und andererseits von der leichten Erholung der türkischen Lira.

Zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA hat China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken - dies auf Einladung der US-Seite. Nach den zuletzt mehrheitlich negativen Nachrichten sei dies zumindest wieder einmal ein Lichtblick, heisst es im Handel. Die Credit Suisse geht dennoch davon aus, dass die Spannungen zwischen den USA und China zwar weiter zunehmen wreden, erwartet letztlich aber dennoch eine Verhandlungslösung.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 10.50 Uhr um 0,61 Prozent auf 8'980,87 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückt um 0,74 Prozent auf 1'466,61 Punkte vor und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,59 ...

