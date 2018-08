Der Spezialist für den elektronischen Zahlungsverkehr profitiert weiter vom Shoppingboom. Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2018 beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nun einen Wert zwischen 530 und 560 Mio. Euro. Dabei liegt das obere Ende der Spanne leicht über der durchschnittlichen Analystenschätzung und könnte bei solch phantastischen Zahlen noch übertroffen werden.

Neben den heute vorgelegten Zahlen liefert ein wahrscheinlicher Aufstieg des Wertpapiers in den DAX weiteren Aufschwung, wenn die Zusammensetzung des deutschen Leitindex im September turnusmäßig überprüft wird. Wirecard ist an der Börse derzeit mehr als 20 Mrd. Euro wert und liegt damit auf Augenhöhe mit der Deutschen Bank. Gut laufende Geschäfte dank des boomenden Online-Handels treiben die Papiere schon lange an. Alleine in diesem Jahr konnte die Aktie des aus Aschheim stammenden Unternehmens um über 73 Prozent zulegen.

DAX-Anwärter überzeugt

Nach einem vorausgegangenen Kursabschlag am Mittwoch von 5,65 Prozent, sprang die Aktie heute wieder merklich an und konnte ...

