Der Aktienmarkt leidet weiterhin unter der Türkei-Krise. Nach den heutigen Kursverlusten steht der DAX trotz der rekordhohen Unternehmensgewinne wieder da, wo er schon vor 12 Monaten stand. Wenn zwei wenig rational denkende Menschen wie Trump (USA) und Erdogan (Türkei) ein politisches Duell austragen, kostet das Nerven und Geld.

Gewinner sind in diesen Tagen die Investoren, die auf prall gefüllten Kassen sitzen und in aller Ruhe auf Schnäppchenjagd gehen können. Der Meister in dieser Disziplin ... (Rolf Morrien)

