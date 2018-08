Der Konsumgüterkonzern Henkel wird durch Währungsschwankungen und steigende Rohstoffpreise gebremst. Von daher verbuchte man im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang des Netto-Gewinns und zeigte sich bei einer Ertragsprognose für 2018 weniger optimistisch als bisher. Vor allem Abwertungen der Währungen der Türkei, Russlands und Mexikos machten Henkel zu schaffen - in den Ländern ist Henkel stark engagiert.



Henkel steuerte über Jahre auf Rekordkurs und ist mit Klebstoffen, Waschmitteln und Kosmetika auch stark in Wachstumsregionen vertreten. Doch bei vielen Ländern dort sorgen politische und wirtschaftliche Unsicherheiten - wie etwa in der Türkei - für einen Verfall der Landeswährung. Das schlägt auch auf die Bilanzen durch: Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss schrumpfte im zweiten Quartal etwa um 4,2 % auf 598 Mio. Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (Ebit) legte um 1,8 % auf 926 Mio. Euro zu. Zudem kam man beim Umsatz kaum voran - der lag bei 5,1 (Vorjahr: 5) Mrd. Euro. Für Henkel negative Entwicklungen von Währungskursen minderten nach Unternehmensangaben den Umsatz um 6,1 % - das entspricht rund 310 Mio. Euro. Dies hat auch Auswirkungen auf die Prognose: Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll im laufenden Jahr voraussichtlich zwischen 3 und 6 % zulegen. Zuvor hatte der Konzern ein Plus zwischen 5 und 8 % erwartet. Der organische Umsatz soll weiter zwischen 2 und 4 % steigen. Die bereinigte Umsatzrendite soll um rund 18 % zulegen, Henkel hatte hier bislang mehr als 17,5 % angekündigt.



