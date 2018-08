Paris - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Donnerstag wieder etwas vorgewagt. Dass die Regierung in China im Handelsstreit mit den USA nun das Gespräch sucht, verhalf dem europäischen Leitindex EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag zu einem Kursplus von 0,33 Prozent auf 3370,16 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer noch knapp eineinhalb Prozent eingebüsst.

Der Konfrontationskurs von US-Präsident Donald Trump, der sich neben China auch gegen Europa, Russland, Iran und zuletzt auch die Türkei richtete, belastet aktuell die Weltbörsen. Nun zielt die Hoffnung darauf, dass die Gesprächsbereitschaft Chinas sich als Entspannungssignal erweist. Ende August will China eine Delegation zu Gesprächen nach Washington schicken, um den zwischen beiden Ländern schwelenden Handelsstreit zu entschärfen.

Auch an den Handelsplätzen in Frankreich und Grossbritannien ging es nach dem schwachen Vortag wieder aufwärts. In Paris stand der französische Cac 40 zuletzt um 0,44 Prozent höher bei 5328,77 Zählern. In London rückte der FTSE 100 um 0,49 7534,40 Punkte vor.

Im europaweiten ...

