Die norwegische Krone verliert in der 2. Wochenhälfte an Wert und so steigt der EUR/NOK zum Tageshoch über 9,60. EUR/NOK unbeeindruckt von unveränderter Geldpolitik Die NOK bleibt apathisch, nach dem die skandinavische Zentralbank ihren Leitzins mit der heutigen Sitzung bei 0,50 % unverändert ließ. Der Vorstand der Zentralbank Norwegens geht davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...