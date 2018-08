Lübeck (ots) - Das Warten hat sich gelohnt: Das diabolische Gothic-Märchen ist der Überraschungsfilm der CineStar Anime Nights! Am 28. August 2018 steht das Highlight in mehreren Städten auf dem Programm.



Mysteriös, extravagant, diabolisch und unverkennbar aus der Feder von Autorin und Zeichnerin Yana Toboso: Die Reihe "Black Butler" ist einer der großen Klassiker in der Manga- und Anime-Szene. Jetzt sind Ciel und sein geheimnisvoller Butler Sebastian, die Figuren der erfolgreichen Manga-Reihe, auch auf der Kinoleinwand zu sehen: Am Dienstag, den 28. August 2018 um 20:00 Uhr zeigt CineStar das Filmhighlight im Rahmen der Anime Nights 2018! Der Vorverkauf läuft bereits, Karten sind an der Kinokasse oder online unter cinestar.de erhältlich.



Die Manga-Reihe "Black Butler" spielt im viktorianischen Zeitalter und dreht sich um den jungen Briten Ciel und seinen Butler Sebastian. Die Story des Films ist geheimnisvoll und düster: Im Hafen von London ankert der Luxusliner Campania, der unter großem Jubel seine Jungfernfahrt nach New York antreten soll. Auch Ciel, Erbe des mächtigen Phantomhive-Imperiums, und sein geheimnisvoller Butler Sebastian begeben sich an Bord, um den Machenschaften eines Geheimbundes auf den Grund zu gehen: Es heißt, die "Wissenschaftliche Gesellschaft Aurora" experimentiere mit unerlaubten Menschenversuchen, um Tote wieder zum Leben zu erwecken. Tatsächlich erwacht bei der kurzen Versammlung der Gesellschaft eine Leiche - nur, um kurz darauf als blutrünstiger Zombie die Lebenden anzugreifen. Es kommt jedoch noch schlimmer, denn im Frachtraum lagern unzählige weitere Tote...



Folgende CineStar-Kinos zeigen das Anime-Highlight am 28. August 2018 um 20:00 Uhr, Länge ca. 100 Minuten, FSK 16:



Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wildau, Wolfenbüttel



