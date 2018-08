Small-Cap-Aktien gehören zu den besten Anlageklassen im Jahr 2018. Nach Jahren, in denen die Small Caps kaum mit Large-Cap-Aktien mithalten konnten, sehen die Besitzer kleinerer, aufstrebender Unternehmen nun endlich einige Vorteile. Trotz eines schwierigen Jahresbeginns sind die Small-Caps widerstandsfähig und verzeichnen zweistellige Zuwächse im Vergleich zu den 5 % des S&P 500 in diesem Jahr. Daten von YCharts. Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter sind dabei die Speerspitze. SaaS ist nicht neu, aber in den letzten Jahren hat sich das Geschäftsmodell bewährt. Auch Branchen außerhalb des Tech-Sektors haben begonnen, das Terrain mit ähnlichen Geschäftsmodellen zu testen - wie zum Beispiel ...

