Das Analysehaus Warburg Research hat Wirecard nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die guten Kennziffern des Zahlungsabwicklers zusammen mit der Anhebung der Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) stützten seine These für anhaltendes Wachstum mit Margensteigerungen in den kommenden Jahren, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-16/12:01

ISIN: DE0007472060