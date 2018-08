München (ots) -



Wackler bietet seit 01. August 2018 als erstes Dienstleistungsunternehmen im Bereich Gebäudereinigung ihren Kunden einen zu 100 Prozent klimaneutralen Premium-Reinigungs-Service an. Mit "Green Clean" setzt das Unternehmen, eines der führenden im Bereich Facility-Management in Deutschland, Maßstäbe und bestärkt seine Vorreiterrolle in der Branche im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.



Wackler selbst ist mit seinen fünf Tochtergesellschaften bereits seit Anfang 2018 klimaneutral. Die Emission von klimaschädlichen Treibhausgasen wird bei Wackler durch entsprechende Effizienzmaßnahmen weitgehend verhindert bzw. - wo das nicht möglich ist - durch die Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgeglichen.



Mit dem neuen Service-Angebot "Green Clean" geht Wackler jetzt noch einen Schritt weiter und bietet damit eine 100 Prozent klimaneutrale Reinigungsdienstleistung. Mit dem Premiumservice unterstützt Wackler Kunden, ihre eigene Umweltbilanz zu verbessern und begleitet sie auf ihrem Weg zum Grünen Büro und zur eigenen Klimaneutralität. Im Rahmen von Green Clean werden so beispielsweise ausschließlich klimaneutrale Reinigungsmittel eingesetzt und die Anfahrtswege der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Einsatzorten werden von Wackler klimaneutral gestellt.



Die Kompensation der im Rahmen von Green Clean anfallenden, unvermeidbaren Emissionen durch hochwertige Klimaschutzprojekte wird von First Climate, einem unabhängigen Unternehmen, das seit über 15 Jahren namhafte Firmen in ihren Prozesse zur Klimaneutralität unterstützt, bestätigt.



"Gerade in unserer Branche ist es wichtig, den Umwelt- und Klimaschutz ernst zu nehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen, denn immer mehr Unternehmen legen Wert auf Umweltfreundlichkeit", betont Peter Blenke, Vorstand/CEO der Wackler Holding SE, München. "Wir haben in den letzten 10 Jahren viel in neueste Produkte, Techniken und Prozesse investiert, für eine bessere Energieeffizienz im Unternehmen und um CO2-Ausstoß zu verringern."



Im Rahmen der Unternehmens- und Green Clean-Zertifizierung wurden von First Climate alle im Unternehmen anfallenden direkten und indirekten Emissionen erfasst, die das Unternehmen dann, soweit es möglich war, mit entsprechenden Maßnahmen reduzierte. Alle unvermeidbaren Emissionen werden aktuell durch zwei zertifizierte Gold Standard-Klimaschutzprojekte - dem höchsten Qualitätsstandard bei Kompensationsprojekten - kompensiert. Mit seinen Projekten setzt sich Wackler für die Verbreitung effizienter Kochherde und Wasserfilter sowohl in Kenia als auch in Guatemala ein. "Bei der Wahl des Projektes haben wir großen Wert darauf gelegt, auch die soziale und wirtschaftliche Situation der Menschen vor Ort zu verbessern", erklärt Peter Blenke.



