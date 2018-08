Köln (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Die gamescom, das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele, feiert in diesem Jahr 10. Jubiläum. Vom 21. bis 25. August gibt's für die Besucher in Köln jede Menge Überraschungen, ein Knaller-Rahmenprogramm für Groß und Klein und Games-Weltpremieren vom Allerfeinsten. Helke Michael berichtet.



Sprecherin: Der zehnte Geburtstag der gamescom steht unter dem Motto "Vielfalt gewinnt" und wird ganz groß gefeiert:



O-Ton 1 (Felix Falk, 20 Sek.): "Da sind zum Beispiel die Weltneuheiten, die bei der Eröffnung präsentiert werden. Das ist erstmals so. Diejenigen, die nicht vor Ort sind, für die haben wir die Möglichkeit geschaffen, auf 'gamescom.de' ganz viele Inhalte von der gamescom zu streamen und mitzubekommen. Und es gibt 'public keynotes', wo Entwickler-Legenden sich den Spielern stellen und ganz viel über ihre Spiele erzählen."



Sprecherin: So Felix Falk von game, dem Verband der deutschen Games-Branche. Mehr als drei Millionen Menschen sind in den letzten Jahren schon zur gamescom gepilgert. Besonders auffällig dabei ist:



O-Ton 2 (Felix Falk, 17 Sek.): "Da spielen genauso viele Frauen wie Männer inzwischen, und auch Alte wie Junge. Das heißt, was manche vielleicht denken, dass der Spieler im Durchschnitt 16 Jahre alt ist, ist nicht der Fall, sondern der ist über 36 inzwischen. Und auch die Menschen, die gemeinsam ein Spiel entwickeln, die kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern zusammen."



Sprecherin: Auch Politiker kommen immer wieder gerne vorbei - zum Beispiel in diesem Jahr die Generalsekretäre der Parteien zum "Debatt(l)e Royale". Kein Wunder, schließlich sind Computerspiele inzwischen ja auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor.



O-Ton 3 (Felix Falk, 17 Sek.): "Wir sind Platz fünf auf der Welt, wenn es um den Umsatz geht, da haben wir nämlich in Deutschland mehr als 3,3 Milliarden Euro. Und das ist übrigens mehr als Kino und Musik zusammengenommen. Wo wir noch besser werden müssen, das ist der Bereich der Entwicklung, dass eben noch mehr Spiele auch aus Deutschland selbst kommen - und da wollen wir in den nächsten Jahren noch deutlich was erreichen."



Sprecherin: Und was lieben Gamer - unabhängig von Geschlecht, Alter und Beruf - zurzeit am meisten?



O-Ton 4 (Felix Falk, 20 Sek.): "Einer der großen Trends in diesem Jahr heißt 'Überall spielen'. Denn Games erreichen und begeistern ja auch gerade deswegen so viele Menschen, weil sie überall und inzwischen fast auf jedem Gerät verfügbar sind. Einen ganz wichtigen Anteil daran haben übrigens die mobilen Spiele - und gerade in diesem Jahr hat das Smartphone erstmals den PC als wichtigste Plattform überholt."



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie mitfeiern wollen: Die gamescom 2018 startet am 21. August für Fachbesucher und ist vom 22. bis 25. für Jedermann geöffnet. Mehr Infos dazu gibt's im Internet unter gamescom.de.



OTS: game - Verband der deutschen Games-Branche newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64382 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64382.rss2



Pressekontakt: Martin Puppe game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. Charlottenstraße 62 10117 Berlin Tel.: 030 2408779-20 E-Mail: martin.puppe@game.de www.game.de Twitter: @game_verband Facebook.com/game.verband