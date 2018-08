Dieser Deal rockt die Branche: US-Getränkegigant Constellation Brands (WKN: 871918) investiert 4 Milliarden US$ (5 Mrd. CA$) in den kanadischen Marihuana-Produzenten Canopy Growth (WKN: A140QA) - zu einem Preis von 48,60 CA$ pro Aktie. Damit landete der 82-Milliarden-Dollar-Konzern am Mittwoch "the largest investment to date in the cannabis space". Insgesamt könnte der Deal fast 10 Milliarden CA$ schwer werden.

Die Canopy-Aktie kannte am Mittwoch kein Halten mehr und rauschte +31% in die Höhe auf 42,20 CA$. Mit Constellation Brands sichert sich Canopy die Nummer 3 des US-Beer-Business, der unter anderem die Marke Corona Extra vetreibt. Dieser Mega-Deal zeigt vor allem eine Botschaft: Blue Chips aus etablierten Branchen suchen aktiv nach "grasgrünen" Wachstumsmöglichkeiten. Wir haben mögliche Profiteure unter die Lupe genommen.

Der Canopy-Constellation-Deal im Überblick

Insgesamt erwirbt Constellation Brands 104,5 Mio. Canopy-Aktien zu einem Preis von 48,60 CA$ pro Aktie. Das enstpricht einem Premium von 37,9% zum Durchschnittskurs der letzten 5-Tage an der Toronto Stock Exchange. Gegenüber dem Schlusskurs vom 14. August entspricht das sogar einem Aufschlag von 51,2%.

Dazu kommt: Die Ausübung der Warrants würde noch einmal 4,5 Mrd. CA$ einspülen. Damit beläuft sich die Summe an potentiellen Zuflüssen für Canopy auf 9,5 Mrd. CA$.

Die 139,7 Mio. Warrants sind wandelbar über die nächsten drei Jahre und haben einen Wandlungspreis von a) 50.40 ...

