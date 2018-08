Mehrere chinesische Banken haben ihr Interesse bekundet, Teile der Nord/LB zu übernehmen. Zu den Interessenten sollen unter anderem die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) und die Bank of China gehören.

Die Nord/LB weckt Interesse in Fernost. Nach Informationen der "WirtschaftsWoche" aus dem Umfeld der Bank würden mehrere große chinesische Banken gerne Teile der Landesbank übernehmen. Zu den Interessenten sollen demnach auch die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) und die Bank of China gehören. Keiner der Beteiligten wollte sich auf Anfrage dazu äußern. Die Nord/LB und das Land ...

