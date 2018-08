Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts023/16.08.2018/11:40) - Am 17. und 18. Oktober 2018 veranstaltet das Fachmedium "marconomy" die "B2B Marketing Days" im Vogel Convention Center in Würzburg. Im Fokus stehen Vorträge aus der Praxis und interaktive Formate, wie Barcamps, die das Vernetzen und den Austausch unter den TeilnehmerInnen fördern. Thematisch deckt der Kongress alle relevanten Bereiche im B2B-Marketing ab: von Marketingstrategie, Trends und Innovationen in der Kommunikation über die Verbindung von digitaler und Live-Kommunikation bis hin zu Data Marketing und den sich daraus ergebenden rechtlichen Fragestellungen. Vom Kongress profitieren neben Marketing-Angestellten auch C-Level-Kräfte, Kommunikationsmitarbeiter, Vertriebler, Brand-, Projekt- und Produktmanager. Am ersten Kongresstag zeigt die Dongdao Creative Branding Group China, wie der Einstieg in den chinesischen Markt gelingt. Die TeilnehmerInnen erfahren, was bei der Inszenierung von Marken wichtig ist und worauf bei der Kommunikation in China geachtet werden sollte. Nachfolgend gewährt Dr. Uwe Seebacher, Global Director Marketing, Communications & Strategy bei der Andritz AG Einblick, warum auch B2B-Unternehmen auf Influencer Marketing setzen sollten. Er vermittelt, wie es auch ohne Agentur gelingt ein eigenes Netzwerk aufzubauen und wie Influencer erfolgreich in der Costumer Communication eingesetzt werden können. Dr. Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Bartsch Rechtsanwälte, gibt ein Update zur DSGVO. Der auf Internet und die digitale Transformation spezialisierte Anwalt informiert die TeilnehmerInnen unter anderem darüber, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sie im B2B Marketing beachten sollten und welche rechtlichen Folgen sich aus den ersten Urteilen der Datenschutzbehörden ergaben. Ein besonderes Highlight des zweiten Kongresstages ist die Keynote von Mark Stevenson. Der Autor und Experte für globale Trends und Innovationen beschäftigt sich in seiner International Keynote "We do Things Differently" mit der Frage, wie sich die Gesellschaft in Bezug auf Technologie, Energie, Gesundheit und Handel verändern wird. Zudem bringt er auf den Punkt, welche Fragen sich kluge Organisationen diesbezüglich stellen sollten und welche Prinzipien erfolgreichen Unternehmen helfen, sich durch ständigen Wandel zu erneuern. Freuen Sie sich zudem auf Speaker aus folgenden Unternehmen: OSRAM GmbH, HORSCH Maschinen & BOSCH Thermotechnik. Das komplette Programm finden Sie hier: http://www.b2bdays.de/de/programm-2018 Die "marconomy B2B Marketing Days" finden statt am 17./18. Oktober 2018 im Vogel Convention Center in Würzburg. Akkreditierung für Journalisten unter pressestelle@vogel.de, eine Anmeldung ist hier möglich: http://www.b2bdays.de/de/jetzt-anmelden "marconomy" ist das Fachportal für B2B Marketing und Kommunikation. Das Fachmedium unterstützt Marketing- und Kommunikationsentscheider aus dem B2B-Bereich mit dem nötigen Know-how und erklärt die fachspezifischen Einsatzmöglichkeiten moderner Tools und Systeme. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus professionellen Autoren, Referenten und Experten bietet das Fachportal Inspiration und Überblick zu den großen Trendthemen in B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Weiteres Know-how vermittelt marconomy mit den beiden Fachkongressen "Lead Management Summit" und "B2B Marketing Days" sowie mit den Seminaren der marconomy Akademie. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.marconomy.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180816023

