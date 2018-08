Linz (www.anleihencheck.de) - Im neuesten geldpolitischen Bericht bestätigt die australische Notenbank positive Entwicklungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie bleibe aber in ihren Aussagen sehr vorsichtig. Obwohl die Arbeitslosenrate sinke, sehe sie noch freie Kapazitäten am Arbeitsmarkt. Die Inflation werde trotz solidem Wachstum nur langsam anziehen. Und es gebe noch andere Risiken, wie die Wirtschaft in China, die globalen Handelsstreitigkeiten und die schwachen Metallpreise. Darum werde die RBA (Reserve Bank of Australien) an ihrer neutralen Geldpolitik festhalten und sich mit Zinserhöhungen zurückhalten. Das Aufwärtspotenzial für den Australischen Dollar halte sich daher in Grenzen. (16.08.2018/alc/a/a) ...

