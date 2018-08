Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse gilt heute vornehmlich den US-Zahlen, so die Analysten der Helaba.Auf dem Programm stünden der Philadelphia-FED-Index und die Bauzahlen. Die Stimmung bei den US-Unternehmen sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor sei noch immer sehr gut, wenngleich es zum Teil leichte Rücksetzer gegeben habe. Dies zeige sich nicht nur in nationalen Umfragen, sondern auch in regionalen Indices. Der Index der FED von Philadelphia dürfte ebenfalls nachlassen, nachdem er im Vormonat noch überraschend deutlich auf 25,7 Punkte gestiegen sei. Mit einem Absturz sei aber nicht zu rechnen, zumal das Pendant der FED von New York überraschend gestiegen sei. ...

