Maxion Wheels, der weltweit größte Hersteller von Rädern, kündigte heute seine Teilnahme an der REIFEN, die wichtigste Veranstaltung der Reifen- und Räderindustrie in Europa, an, wo das Unternehmen vom 11. bis 15. September 2018 in Halle 12.1 an Stand D24 zu finden sein wird. Die REIFEN findet erstmals gemeinsam mit der Automechanika Frankfurt auf dem Messegelände Frankfurt statt.

"Die REIFEN ist die führende Veranstaltung für europäische Reifen- und Radhersteller sowie ihre Vertriebspartner. Hier können wir unter einem Dach zusammenkommen und gemeinsam wichtige Aftermarket-Themen wie Innovation, Service und Lieferung besprechen", so Mark Gerardts, Vice President für Global Sales und Marketing bei Maxion Wheels. "Im Anschluss an die sehr erfolgreiche Markteinführung für Erstausrüster von Lkws und Anhängern im Jahr 2017 freuen wir uns nun, das branchenweit leichteste massenproduzierte Stahlrad auch unseren Aftermarket-Händlern zugänglich zu machen. Dieses Rad ist neben anderen, einschließlich unseres neuen 10.00W-20 Breitschlauchreifens und schlauchlosen Schwerlastrads für gepanzerte Fahrzeuge, ein hervorragendes Beispiel für unsere anhaltenden Bemühungen, unsere OE-Mehrzweckinnovationen auf den Reseller-Markt zu bringen."

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels ist Teil der Gruppe IOCHPE-MAXION S.A. und führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert auch Räder für Landwirtschafts- und Militärfahrzeuge, sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und insgesamt 10.000 Beschäftigten weltweit ist Maxion der größte Radhersteller mit einer Jahresproduktion von 56 Millionen Rädern. Das Unternehmen beliefert seine Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 28 Standorten in 15 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen zu Maxion Wheels erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens, unter www.maxionwheels.com.

