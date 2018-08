Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dresden (pts024/16.08.2018/11:45) - In den letzten Tagen gab es zahlreiche Berichte über eine bevorstehende Heißzeit, englisch "Hothouse Earth" genannt. Forscher des Potsdamer Institus über Klimafolgenforschung (PiK) befürchten eine langfristige unumkehrbare Klimaerwärmung der Erde um rund 5 Grad. Selbst ein vollkommener Verzicht auf den Ausstoß von Treibhausgasen würde ihrer Einschätzung nach keinerlei positiven Effekt mehr auf das Klima haben! Ganz im Gegensatz zu dem so harmlos klingenden Wort "Klimawandel" hat der Begriff "Heißzeit" durchaus Chancen, zum Wort des Jahres zu werden. Die extreme Hitze dieses Sommers hat uns auch in Mitteleuropa einmal mehr vor Augen geführt, mit welcher Geschwindigkeit die Klimakatastrophe mit Dürre und Unwettern weiter voranschreitet. Um der drohenden Klimakatastrophe und einer möglichen Heißzeit entgegenzutreten, gibt es keine Alternative zum sofortigen Ausbau von erneuerbaren Energien. Es war niemals wichtiger als jetzt, in die Energiewende zu investieren und auch in Deutschland Sonnenenergie weiter voranzutreiben. Auch wenn Photovoltaik-Betreiber zu den Profiteuren einer künftigen Heißzeit gehören würden, forcieren sie mithilfe ihres Geschäftsmodells den zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien und tragen damit aktiv zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Die Sonneninvest-Gruppe, Marktführer von Solar-Crowdfundings ist ein solcher Akteur der Energiewende. Die beiden bis dato erfolgreichsten Kampagnen Sonneninvest 3 (1.019.000 Euro) und Sonneninvest Deutschland (759.250 Euro) wurden in den Jahren 2016 bzw. 2015 über die Crowdfunding-Plattform für ökologische Projekte Econeers finanziert. Die zurzeit dritterfolgreichste Kampagne Sonneninvest Rooftop läuft aktuell noch auf Econeers und hat bereits über 570.000 Euro von der Crowd einsammeln können. Insgesamt hat Sonneninvest über Econeers im Rahmen von vier Kampagnen von mehr als 1.700 Investoren bereits über 2,7 Millionen Euro Kapital eingeworben, das der Förderung der Energiewende zugute kam. Aktuelles Projekt Sonneninvest Rooftop: Investoren profitieren von bis zu 4,5 % Rendite Beim aktuell laufenden, vierten Crowdfunding-Projekt Sonneninvest Rooftop erhalten Privatinvestoren jetzt die Möglichkeit, in den Ankauf von Aufdachanlagen in Dresden, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg durch die Sonneninvest Gruppe zu investieren. Pro eingespeister Kilowattstunde Strom erhält die Betreibergesellschaft eine feste Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), welche die Einnahmen aus den Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren gesetzlich garantiert. Investoren, die sich am Crowdfunding beteiligen, erhalten für ihr Kapital von den Solarparkbetreibern eine feste Grundverzinsung von 4,0 Prozent pro Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren. Bereits nach fünf Jahren besteht die Möglichkeit, zu kündigen. In sonnenreichen Jahren, in denen die Anlagen überdurchschnittlich viel Solarstrom produzieren, ist ein zusätzlicher Bonuszins von bis zu 0,5 Prozent möglich. So haben die Investoren die Chance, ein nachhaltiges Projekt zu unterstützen und gleichzeitig wirtschaftlich von ihrem Investment zu profitieren. Bereits ab 250 Euro können umweltbewusste Investoren hier in Sonneninvest investieren: https://www.econeers.de/sonneninvest-rooftop Bonuszinsen in 4 von 5 Fällen Die Sonneninvest Gruppe betreibt aktuell sieben Solarkraftwerke in Deutschland. In der Vergangenheit konnten sich Investoren der Sonneninvest bereits regelmäßig über Bonuszinsen freuen. In 78 Prozent der Zeiträume konnten zusätzlich zur Grundverzinsung Bonuszinsen ausbezahlt werden. Für das Geschäftsjahr 2017/2018 werden sogar alle Investoren der bisherigen Sonneninvest-Crowdfundings Bonuszinsen erhalten. "Alle unsere Crowdfundings profitieren vom simplen und fairen Bonussystem. Unsere Investoren erhalten zusätzlich zur Basisverzinsung einen Bonuszins von bis zu 0,5 Prozent in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung", so Solarparkbetreiber Michael Richter. "Angesichts einer drohenden Heißzeit ist der Ausbau erneuerbarer Energien wichtiger als jemals zuvor. Unsere Kraftwerke sparen pro Jahr über 3.000 Tonnen an klimaschädlichen CO2-Emissionen ein. Jeder, der unser Solar-Crowdfunding unterstützt, leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz." Über Sonneninvest In den letzten Jahren wurden mit dem Sonneninvest Langenbogen, dem Sonneninvest Deutschland sowie dem Sonneninvest 3 Crowdfunding drei sehr erfolgreiche Solar-Crowdfundings in Deutschland realisiert. Über 1.700 Investoren haben uns bereits über Econeers unterstützt und die Sonneninvest zum Marktführer bei Solar-Crowdfundings in Deutschland gemacht. Aktuell läuft unsere vierte Crowdfunding-Kampagne Sonneninvest Rooftop bei Econeers: https://www.econeers.de/sonneninvest-rooftop Über Econeers Die Dresdner Plattform Econeers ( http://www.econeers.de ) bietet Privatpersonen Investmentchancen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Durch "grüne Investitionen" kann jeder Bürger an der Energiewende teilhaben. So lassen sich gesellschaftliche Verantwortung und Kapitalanlagen auf einfache Weise miteinander verbinden. Seit Gründung der Plattform im Oktober 2013 haben bereits über 8.000 Nutzer knapp 9 Millionen Euro in grüne Projekte investiert. Econeers ist die Schwesterplattform von Seedmatch, der ersten deutschen Finanzierungsplattform im Bereich Startup-Crowdfunding. Über Seedmatch konnten bislang rund 38 Millionen Euro für die Finanzierung junger, zukunftsträchtiger Unternehmen eingesammelt werden. (Ende) Aussender: Sonneninvest Rooftop GmbH & Co.KG Ansprechpartner: Ing. 