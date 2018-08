Leicht erholt dürften die Aktienindizes an der Wall Street in den Donnerstag gehen. Die zuletzt belastende Türkei-Krise mit dem Verfall der Lira beginnt mit der jüngsten Stabilisierung der Währung etwas an Schrecken einzubüßen. Zuletzt war berichtet worden, dass Katar in der Türkei zur Entlastung Investitionen von 15 Milliarden Dollar plant. Zwar bleibt die Sorge einer Ausbreitung der Krise sowie einer Belastung der europäischen Banken, die in dem Land investiert sind. Doch viele Volkswirte glauben nicht daran, dass es zu einer globalen Schwellenländer-Krise kommen wird.

Für Erleichterung sorgen auch Entspannungssignale im Handelsstreit der USA mit China, da die beiden Kontrahenten wieder verhandlungsbereit sind. Beide Seiten haben sich gegenseitig mit milliardenschweren Zöllen überzogen. Vorbörslich werden noch Konjunkturdaten publiziert, darunter der Philly-Fed-Index.

Bei den Einzelwerten legen Cisco vorbörslich gut 6 Prozent zu. Der US-Netzwerkausrüster hat in seinem vierten Geschäftsquartal etwas mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für die Tesla-Aktie geht es um 0,5 Prozent nach unten. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nach dem Tweet von Tesla-Chef Elon Musk über einen möglichen Börsenrückzug eine Vorladung an den Elektroautobauer geschickt.

