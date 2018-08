Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern gewinne allmählich wieder die Kontrolle über das operative Geschäft, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So dürften die meisten Probleme bis 2019 gelöst sein. Die Fundamentaldaten der Branche wirkten weiter stützend./ajx/mis Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-08-16/12:25

ISIN: DE000KSAG888