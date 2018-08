Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Pop-up-Sender "Sky Cinema Comic-Helden HD" von 24. September bis 7. Oktober - Exklusive TV-Premiere des Kinohits "Justice League" mit Ben Affleck und Gal Gadot am 30. Oktober auf "Sky Cinema Comic-Helden HD" - 23 weitere erfolgreiche Comic-Verfilmungen wie Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie, Tim Burtons "Batman"-Hits, "Spider-Man: Homecoming" und "Wonder Woman" - Mit dem neuen Sky Q "Justice League" auch in Ultra HD Qualität - Alle Hits auch beim monatliche kündbaren Streamingdienst Sky Ticket



16. August 2018 - Die Comic-Helden kommen! Von 24. September bis 7. Oktober zeigt Sky auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Comic-Helden HD" zahlreiche Filmhits mit den größten Comic-Ikonen aller Zeiten. Mit dabei alle Batman-Darsteller der letzten dreißig Jahre: Von Michael Keaton über Val Kilmer, George Clooney und Christian Bale bis Ben Affleck. Den gibt's in "Justice League" im neuesten Blockbuster aus dem DC-Universum am 30. September als exklusive TV-Premiere auf "Sky Cinema Comic-Helden HD". Alle Filme sind auch mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.



Mit dem Hit "Justice League" kommen viele Stars aus dem DC-Comic-Universum zu einem spektakulären Action-Gipfeltreffen zusammen. Nach dem Tod von Superman vereint Batman (Ben Affleck) die übrigen Superhelden des Planeten in der Justice League: Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) und The Flash (Ezra Miller) schließen sich zusammen, um sich einer gewaltigen Bedrohung zu stellen. Denn Welteneroberer Steppenwolf vom Planeten Apokolips will mithilfe dreier Würfel alles Leben auf der Erde vernichten. Dieses Highlight läuft am 30. September als TV-Premiere auf "Sky Cinema Comic-Helden HD" und wird auch exklusiv beim Streamingdienst Sky Ticket angeboten.



Die dunklen Ritter



Bevor Ben Affleck in den Bat-Suit geschlüpft ist, trugen in den letzten Jahrzehnten bereits viele Top-Stars die Rüstung des schwarzen Ritter. Alle sind nun auf "Sky Cinema Comic-Helden HD" zu bewundern. Kinovisionär Tim Burton schickte in seinen Hits "Batman" (1989) und "Batman Returns" (1992) Michael Keaton als Fledermaus-Held auf die Jagd nach Joker (Jack Nicholson) und Pinguin (Danny DeVito). Danach ärgerte sich Val Kilmer in "Batman Forever" (1995) mit Tommy Lee Jones als Two-Face und Jim Carrey als Riddler herum. In "Batman & Robin" (1997) durfte dann George Clooney gegen Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze ran.



Dann kam Christopher Nolan. Und er schlug mit seiner Trilogie einen radikal düsteren Weg ein, der bei Fans und Kritik zu Jubelstürmen führte. Sein Batman Christian Bale war ein gebrochener Held, der in einer finsteren Welt einen schier aussichtslosen Kampf führte. Auf "Batman Begins" (2005) folgten "The Dark Knight" (2008) mit Heath Ledger in seinem Jahrhunderauftritt als Joker und "The Dark Knight Rises" (2012) mit Tom Hardy als gewaltigem Bane.



Mit den ersten beiden Helden-Auftritten von Christopher Reeve in "Superman" (1978) und "Superman II" (1979) sowie dem Reboot "Superman Returns" (2006) sind weiter Hits aus dem DC-Universum im Programm von "Sky Cinema Comic-Helden HD". Aber auch Marvel Fans kommen auf ihre Kosten: Etwa mit dem ersten und letzten Auftritt von Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men - Der Film" (2000) und "Logan - The Wolverine" (2016), sowie den aktuellen Hits "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017), "Spider-Man: Homecoming" (2017) und "Thor: Tag der Entscheidung" (2017).



"Sky Cinema Comic-Helden HD" läuft von 24. September. bis 7. Oktober und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits. Mit Sky Q kann "Justice League" auch in brillanter Ultra HD-Auflösung angesehen werden. Die neuen Features von Sky Q machen den Genuss dabei noch komfortabler: Dank Multiscreen und Continue Watching kann man die Filme auf dem Receiver beginnen und nahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher in einem anderen Raum weitersehen. Über den monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket sind alle 24 Hits ebenfalls abrufbar.



Das neue Sky



Das neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Schöffner External Communications Tel: 089/9958 6837 Thomas.Schoeffner@sky.de www.facebook.de/SkyCinemaDE www.instagram.de/SkyCinemaDE



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel: 089/9958 6847 margit.schulzke@sky.de picture.management.skyde@sky.de