Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aareal Bank nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die niedrigere Nettozinsmarge im eigentlich starken Neugeschäft habe enttäuscht, wobei das Ergebnis insgesamt den Erwartungen entsprochen habe, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten des Immobilienfinanzierers sollten unterdessen in den kommenden Jahren weiter sinken und die Dividendenrendite bewege sich auf hohem Niveau./mf/mis Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-08-16/12:30

ISIN: DE0005408116