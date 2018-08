Zehn Prozent Plus für die Wirecard-Aktie (ISIN DE0007472060) als Reaktion auf das am Morgen präsentierte Zahlenwerk des ersten Halbjahrs - da kann man nicht meckern. Ein neues Rekordhoch wurde damit gleich mit erreicht. Aber kommt niemandem der Gedanke, dass die Aktie langsam heiß läuft? Zur Stunde offenbar nicht. Und so sehen wir, was man in dieser Form nicht oft zu sehen bekommt:

Eine weiße Kerze, die dort einsetzt, wo die lange, rote Vortageskerze begann. Kurz: Die Aktie startete da, wo sie erst gestern ihren Abverkauf begann. Der nichts mit den Zahlen oder einer gewissen Nervosität mit Blick auf die Bilanz zu tun hatte. Wirecard wurde gestern massiv verkauft, weil sie zu den Aktien aus dem dünner werdenden "Speckgürtel" gehört. Die Aktien mit starken Gewinnen im laufenden Jahr, bei denen man satt Gewinn realisieren kann, wenn man mit Blick auf die gefährlicher werdende Gesamtsituation für den Aktienmarkt seine Barbestände erhöhen will. Gewinne mitnehmen ...

