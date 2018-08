Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Henkel nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal zeigten, dass der Konzern die Logistikprobleme in den USA gelöst habe, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Belastend sei der etwas pessimistischere Ton im Ausblick, wobei die Kursschwäche angesichts des Potenzials der Aktie aber eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten könnte./mf/mis Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

