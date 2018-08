Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Continental-Aktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Reifenhersteller sollten im zweiten Halbjahr allgemeinvon verbesserten Absatz- und Preisbedingungen profitieren, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aussagen von Michelin und Goodyear zu Preiserhöhungen für Autoreifen in den USA im zweiten Halbjahr sorgten für Zuversicht./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-08-16/12:38

ISIN: DE0005439004