Urlaubs-Schnäppchenjäger wissen längst: In Bulgarien, am Schwarzen Meer, "urlaubt" es sich derzeit am preiswertesten. Am Sonntag, 19. August 2018, 18.00 Uhr, nimmt die "ZDF.reportage: Sonne, Strand und Schwarzes Meer" den "Schnäppchenurlaub in Bulgarien" in den Blick. Denn Unterkunft und Verpflegung sind dort so günstig wie nirgendwo sonst in Europa. Auch deshalb gilt für manche Bulgarien schon als das neue Mallorca: Ob günstige Familienferien, wilde Party-Nächte, erschwingliche Luxusreisen - große Reiseveranstalter verbuchen mittlerweile einen zweistelligen Zuwachs an Touristen.



Fast 900.000 Urlauber tummeln sich jährlich an Gold- und Sonnenstrand. Für viele deutsche Touristen ist Bulgarien mittlerweile eine Alternative zu Spanien und Italien. Die "ZDF.reportage" begleitet unter anderem Familie Tilly aus Berlin, die ein All-inclusive-Angebot gebucht hat: eine Woche am legendären Sonnenstrand im guten Mittelklassehotel mit großer Poollandschaft.



Doch Bulgarien begeistert die Deutschen nicht nur als Urlaubsland - auch die Immobilienbranche boomt. Denn Häuser und Wohnungen direkt am Meer bekomme man dort noch zum Schnäppchenpreis, verrät Makler Georgi K.: "Bulgarien ist möglicherweise in der Europäischen Union der Immobilienmarkt mit den niedrigsten Preisen."



