Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) hat heute seinen "Blockchain Accelerator for Mobile Device Management" auf Basis von SAP Leonardo vorgestellt. Die neue Lösung hilft dabei, die Wiederverwendung gestohlener Mobilgeräte zu beenden. Sie stellt einen weiteren Meilenstein in Camelots Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung wegweisender digitaler Lösungen auf Basis von SAP Leonardo dar. Camelot nimmt an der SAP Leonardo Partner Medallion-Initiative teil, um Innovationen zu entwickeln, von denen Unternehmen, die SAP-Lösungen im Einsatz haben, weltweit profitieren.



Die neue Lösung von Camelot ITLab bietet eine Blockchain-basierte Liste von Mobiltelefon-Seriennummern und deren Besitzern, die für alle Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Endkunden zugänglich ist und verwendet werden kann, um verloren gegangene oder gestohlene Mobilgeräte auf eine Schwarze Liste zu setzen. Wenn ein Betreiber eine Seriennummer auf diese Schwarze Liste setzt, werden die Informationen mit allen Teilnehmern des Blockchain-Netzwerks geteilt - sicher und in Echtzeit. Folglich kann das Gerät nicht mehr mit der SIM-Karte eines anderen Anbieters verwendet werden.



"Die Wiederverwendung von gestohlenen Smartphones ist ein ernstes Problem für Netzbetreiber, Gerätehersteller und vor allem für Unternehmen oder private Endkunden. Mit unserem neuen, auf SAP Leonardo basierenden Blockchain-Accelerator-Paket bieten wir eine innovative Lösung, die genau auf die Bedürfnisse dieser Interessengruppen zugeschnitten ist. Dies ist eine weitere Ergänzung unseres wegweisenden Produkt- und Serviceangebots in den Bereichen Blockchain und SAP Leonardo", so Aseem Gaur, Chief Leonardo Officer bei Camelot ITLab.



Der Blockchain Accelerator for Mobile Device Management steht als Festpreislösung zur Verfügung (Software- und Services-Bundle) und beinhaltet die Integration von SAP-Software und Design-Thinking-Methoden.



"Die Anerkennung von Camelot innerhalb der SAP Leonardo Partner Medaillon-Initiative bestätigt unsere Vorreiterrolle und Expertise in der Nutzung von SAP Leonardo-Technologien, um die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben. Unsere Partnerschaft mit SAP hilft unseren Kunden, Innovationen schneller und sicherer umzusetzen", kommentiert Dr. Josef Packowski, CEO der Camelot Consulting Group.



"Die SAP Leonardo Partner Medallion-Initiative wurde ins Leben gerufen, um Kunden Zugang zum bewährten SAP-Ökosystem zu verschaffen, damit sie dazu beitragen können, die wichtigsten strategischen Herausforderungen der digitalen Transformation zu lösen", so Mike Flannagan, Senior Vice President, SAP Leonardo and Analytics, SAP. "Wir freuen uns, Camelot ITLab als langjährigen SAP-Partner mit ausgewiesener SAP-Leonardo-Kompetenz an Bord zu haben."



Digital EXPERIENCE², das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Camelot für digitale Innovationen, basiert auf SAP Leonardo-Technologien. Es ermöglicht Kunden, den Return on Investment (ROI) neuer digitaler Technologien zu erfahren und zu beschleunigen. Digital EXPERIENCE² nutzt Camelots Know-how in den Bereichen Branchen, Geschäftsfelder und Technologien, um individuelle digitale Anwendungsfälle in weniger als vier Wochen zu identifizieren und zu implementieren.



In Bezug auf die innovative Blockchain-Technologie sagte Hartmut Müller, Senior Vice President der Deutschen Telekom IT GmbH: "Blockchain ist eine disruptive Technologie mit großem Potenzial. Für uns war es wichtig, mit einem kompetenten Beratungsunternehmen zusammenzuarbeiten, das auf diesem Gebiet ausgewiesene Expertise besitzt. Camelot und seine Blockchain-basierte Hypertrust Platform haben uns voll überzeugt."



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions. www.camelot-itlab.com



