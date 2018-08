Berlin (ots) -



Egal, wie viele Geschichten über unkontrollierte Wutanfälle, vergoldete Badewannen oder extravagante Wünsche durch die Medien geistern - wir lieben Diven. Weil sie ihre eigenen Regeln aufstellen und sich nichts vorschreiben lassen. Diesen Diven setzt vom 5. bis 23. September 2018 im Estrel Berlin "DIVAS - Die Show" ein musikalisches Denkmal. Dabei stehen ausschließlich weibliche Musik-Ikonen auf der Bühne.



Dafür schlüpfen begabte Darstellerinnen in die High Heels der bekanntesten Diven des Musik-Business: Hier trifft Jennifer Lopez auf Bette Midler, Marilyn Monroe auf Whitney Houston und Amy Winehouse sowie Cher auf Janis Joplin. Selbstverständlich ist die Diven-Liste nicht vollständig ohne Pop-Queen Madonna, die einst sagte: "Ich fand schon immer, dass man mich wie einen Star behandeln sollte." Des Weiteren ergänzt Aretha Franklin das Ensemble; die Primadonna lässt sich stets 25.000 Dollar ihrer Gage nach ihrem Auftritt in bar geben. Komplettiert wird die Show durch Diana Ross & The Supremes. Soul-Ikone Diana Ross ist nicht nur als erfolgreichste US-Sängerin bekannt, sondern auch durch ihre exzentrischen Star-Allüren.



Alle Sängerinnern sind die weibliche Personifizierung des Soul, Funk sowie Pop und begeistern mit ausdrucksstarken Stimmen, die direkt ins Herz gehen. Begleitet werden die weiblichen Superstars von männlichen Tänzern sowie einer Live-Band.



"DIVAS - Die Show" 05. bis 23. September 2018 Mittwoch bis Samstag 20.30 Uhr, Sonntag 19.00 Uhr



Tickets ab 24 Euro Ticket-Hotline: 030/6831-6831 www.stars-in-concert.de Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin



