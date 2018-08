Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II hat drei weitere Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von insgesamt über CHF 36 Mio. erworben. Es sind Gebäude in Kriens (LU), Muri (AG) und Neftenbach (ZH).

Die erste Liegenschaft wurde im Mai 2018 in Kriens (LU) mit einer vermietbaren Fläche von 7'146 m2, einer Grundstücksfläche von 6'837 m2 und einem Marktwert von rund CHF 10.1 Mio. erworben. Das Gebäude, das als Gewerbeliegenschaft mit teilweiser Verkaufsfläche genutzt wird, liegt an der Rengglochstrasse 19 im westlichen Teil der Gemeinde Kriens, nordwestlich des Ortsteils Obernau. Dieser Ort befindet sich in der Nähe der Liegenschaft, die bereits im Dezember 2015 für den Fonds erworben wurde. Die Bruttorendite-IST auf Gestehungskosten beträgt bei dieser Liegenschaft rund 7.2%.

Ebenfalls im Mai 2018 wurde als zweite Immobilie eine Liegenschaft in Muri (AG) mit einer vermietbaren Fläche von 7'083 m2 (Grundstücksfläche 6'473 m2) und einem Marktwert von rund CHF 8.3 Mio. gekauft. Beim Gebäude am Pilatusring 2 handelt es sich um eine typische Gewerbeliegenschaft, welche mit hohem Leerstand erworben wurde aber bei der unterdessen bereits grössere Flächen wieder ...

